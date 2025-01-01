В Перми монополизация рынка новостроек снизилась на 10% Изменился топ-5 крупнейших застройщиков Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Эксперты сервиса «Циан.Аналитики» составили рейтинг крупных российских городов по степени монополизации рынка новостроек в 2025 году. Как оказалось, относительно прошлого года этот индикатор изменился во многих регионах.

В 2025 году монополизация рынка новостроек в среднем составила 64%. Иными словами, пять застройщиков-лидеров продают почти две трети квартир. Максимальная степень монополизации отмечена в Рязани и Саратове (выше 90%), а в Севастополе 100% сделок прошли у пяти застройщиков.

В Перми в топ-5 застройщиков с января по апреля 2024 года были «Девелопмент-Юг», «ПЗСП», «ПМД», «Мегаполис» и «Кортрос», а в аналогичный период этого года «Кортрос» уступил место «СтройПанельКомплекту». Монополизация снизилась с 61% до 51%. Динамика цены кв.м за год составила 14%.

Как отмечается в исследовании, за год степень монополизации снизилась в среднем по РФ на 3 п.п. Более диверсифицированным рынок стал в 25 городах из 40. Рейтинг был составлен на основе данных ЕИСЖС, где рассматривалась доля топ-5 застройщиков в объёме сделок.

По словам эксперта «Циан.Аналитики» Елены Бобровской, в 2025 году, несмотря на спад спроса, монополизация рынка сократилась (хотя, принято считать, что крупные компании устойчивее к кризисам).

«Застройщики второго эшелона не хуже лидеров адаптировались к новым обстоятельствам, в т.ч. через более активное использование рассрочек», — пояснила она.

Она добавила, что в некоторых городах снижение доли топ-5 девелоперов связано с приходом в них новых федеральных застройщиков.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.