Пассажиры в Прикамье смогут экономить до 15% при покупке билетов на электрички Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

До конца сентября на РЖД будет действовать акция, позволяющая получить кешбэк от 5 до 15% при покупке билетов на пригородные поезда. Об этом сообщили на Свердловской железной дороге.

В СвЖД пояснили, что существует два способа оплаты проезда в электричке, которые позволяют сэкономить. Первый — платить картой «Мир» в кассах или через мобильные терминалы непосредственно в поезде, и тогда на карту вернётся 5% от стоимости билета. Второй — платить через Систему быстрых платежей (СБП) в приложении «РЖД Пассажирам», что позволит получить кешбэк до 15%.

Максимальная сумма возврата составит 1500 руб. в месяц.

Кешбэк по карте «Мир» начисляется в течение нескольких дней после покупки, а при оплате через СБП — практически мгновенно на банковский счёт.

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