В Перми нашли погибшей пропавшую в апреле студентку Поделиться Твитнуть

Иван Лобанов

В Перми завершились поиски пропавшей в начале апреля 2025 года 17-летней студентки. Её тело было найдено 10 июня в Каме в Кировском районе Перми. Об этом со ссылкой на родственников девушки сообщает портал 59.ru.

Установлено, что в день исчезновения камеры видеонаблюдения запечатлели, как девушка выходит из общежития и движется в сторону остановки общественного транспорта «Обвинская». Известно, что она оплатила проезд в автобусе банковской картой и дважды совершила покупки в кафе. Позднее поступали сообщения от свидетелей, утверждавших, что видели её на мосту, однако эта информация не получила подтверждения из-за отсутствия видеоматериалов с камер и видеорегистраторов.

Сотрудники Следственного комитета РФ выясняют обстоятельства, приведшие к гибели девушки.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.