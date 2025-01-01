В Кировском районе Перми утонула женщина Её тело извлекли из Камы 10 июня Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае сотрудники Следственного комитета Российской Федерации выясняют обстоятельства, приведшие к гибели женщины. Её тело было извлечено из Камы 10 июня в Кировском районе Перми. Личность погибшей устанавливается.

По факту ЧП проводится доследственная проверка. Следователи проводят необходимые мероприятия для выяснения всех обстоятельств случившегося. По результатам будет принято соответствующее процессуальное решение.

В ведомстве напомнили, что наиболее частыми причинами трагедий на воде являются заплывы на большие расстояния, употребление спиртных напитков перед купанием, переохлаждение, повреждение надувных плавательных средств, прыжки в воду с высоты или в незнакомых местах.

«Если вы стали свидетелем несчастного случая на воде или сами оказались в опасной ситуации, немедленно обращайтесь за помощью в «Службу спасения» по номеру 112», — говорится в сообщении СУ СКР.

Напомним, ранее стало известно, что 10 июня в окрестностях Березников нашли утонувшим 18-летнего местного жителя. Он катался на сапборде 8 июня, упал в воду и пропал. Тело обнаружили спустя двое суток. Следком также проводит проверку по данному случаю.

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