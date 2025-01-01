Остановлены поиски пропавшего два дня назад 18-летнего жителя Прикамья на сапборде Молодой человек погиб Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В окрестностях Березников после двух дней поисков обнаружили тело 18-летнего Романа Е. Об этом сообщили в поисковом отряде «Миля» на своей странице ВКонтакте и попросили снять все ориентировки.

Ранее сообщалось, что Роман пропал во время катания на сапборде неподалеку от п. Огурдино 8 июня. Он был вместе с приятелем. В какой-то момент молодой человек потерял равновесие и упал в воду.

Сразу же после этого начались поисковые мероприятия. Тело погибшего обнаружили 10 июня.

В настоящее время следователями СУ СКР по Пермскому краю проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что в Чернушинском муниципальном округе на реке Трунок в одноимённом селе утонул мужчина.

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