Куратором ЖКХ в Пермском округе стал Игорь Мандрыгин Он сменил на этом посту Веру Утёмову Поделиться Твитнуть

В администрации Пермского муниципального округа произошли кадровые перестановки: ответственным за блок жилищно-коммунального хозяйства стал Игорь Мандрыгин.

По данным издания «Коммерсантъ-Прикамье», предыдущий куратор этого направления Вера Утёмова уволилась по собственному желанию в мае. Она работала на этой должности с февраля прошлого года.

Игорь Мандрыгин до перехода в администрацию Пермского округа работал заместителем директора Агентства инвестиционного развития. Также он был заместителем министра ЖКХ Пермского края, возглавлял управление теплоэнергетики, ГО и ЧС.

Отметим, Вера Утёмова ранее была главой Кондратовского сельского поселения и выставляла свою кандидатуру на должность главы Пермского округа. В последнее время работала заместителем первого зама главы Пермского округа Игоря Варушкина.

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