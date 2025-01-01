В Перми с начала сезона на штрафстоянки вывезли более 20 электровелосипедов Они находились вне велопарковок Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В пресс-службе мэрии Перми отчитались о количестве эвакуированных с улиц города электровелосипедов. С начала сезона было вывезено 26 единиц техники, которая находилась вне велопарковок — как правило, на тротуарах и в других местах общего пользования, отметили в городской администрации.

Больше всего брошенных электровелосипедов зафиксировано в Мотовилихинском районе Перми — 11 штук, меньше всего в Дзержинском — всего два. В Ленинском районе было выявлено и вывезено пять единиц техники, в Индустриальном — пять, а в Свердловском — три.

На территории города есть 82 велосипедные парковки. Они предназначены для размещения электровелосипедов. В соответствии с Правилами дорожного движения, велосипед является транспортным средством, которое должно размещаться только на велопарковках.

Чтобы вернуть электровелосипед, владелец должен оплатить все расходы, связанные с перемещением и хранением техники, а также предъявить документ, подтверждающий право на это имущество.

Ранее «Новый компаньон» подробно освещал тему, связанную с электровелосипедами на улицах Перми. Подробности можно почитать в нашем материале.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.