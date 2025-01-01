Транспорт раздора Как Пермь живёт без средств индивидуальной мобильности и почему у горожан востребованы электровелосипеды Поделиться Твитнуть

Максим Артамонов

Сезон средств индивидуальной мобильности (СИМ) и электровелосипедов открыт. Прокатные самокаты и велосипеды стали вновь доступны горожанам, но во многих российских регионах действуют ограничения на использование этих видов транспорта. О том, что происходит с СИМ и электровелосипедами в Перми, — в материале «Нового компаньона».

Первые нарушители сезона

Как рассказали «Новому компаньону» в мэрии Перми, в этом году специалисты районных администраций начали контролировать перемещение электросамокатов и электровелосипедов, оставленных вне специально определённых мест. С начала апреля на штрафстоянки вывезли 9 электровелосипедов, 4 из них вернули владельцам.

По данным администрации, факт незаконного размещения подтверждается путём составления акта по форме, а также фотофиксацией нарушения.

В департаменте дорог и благоустройства администрации Перми напомнили, что согласно изменениям, которые были внесены в Правила благоустройства в прошлом году, средства индивидуальной мобильности, к которым относятся электросамокаты, на территории общего пользования должны размещаться исключительно на велосипедных парковках. При этом в центральном планировочном районе и на улицах особого градостроительного значения Перми действует запрет на их парковку.

Юридическая неопределённость

В Правилах дорожного движения с марта 2023 года появился термин «средства индивидуальном мобильности» (СИМ). К ним относятся электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколёса и иные аналогичные средства. Однако в эту категорию не попадают электрические велосипеды. Для них есть отдельный термин «велосипед». Таким образом, юридически на них не распространяется запрет на парковку в центре города. Этим и воспользовался в прошлом году один из сервисов кикшеринга, компания Whoosh, когда после принятого решения об ограничении работы электросамокатов вывел на улицы города электровелосипеды.

В начале мая 2024 года мэр краевой столицы Эдуард Соснин подписал постановление о порядке освобождения территории Перми от «бесконтрольно брошенных средств передвижения», согласно которому размещать электровелосипеды также возможно только на велопарковках. Сейчас на велопарковках на улицах города можно встретить прокатные электровелосипеды, которые востребованы у пермяков.

Координатор сообщества «Велосипедизация Перми» Александр Синявский обратил внимание на возникшую юридическую неопределённость с этим видом транспорта и законности его эвакуации. В частности, термин «бесконтрольные средства передвижения» есть только в Правилах благоустройства Перми.

«Кроме как в этом постановлении администрации, он нигде не существует, потому что «бесконтрольными средствами передвижения» может быть всё, что угодно. Вопрос: почему не эвакуируют автомобили, которые припаркованы без водителя. По сути, внесённые мэрией поправки в Правила благоустройства не распространяются на электровелосипеды, потому что юридически электровелосипед — это велосипед с электрическим приводом, который автоматически включается на скорости 25 км в час. То есть в ПДД они попадают в категорию велосипед», — отмечает Синявский.

Как пояснили «Новому компаньону» в пресс-службе мэрии Перми, места для обустройства велопарковок на территории города определяются Министерством транспорта Пермского края, а обустройство велодорожек возможно в соответствии с проектами организации дорожного движения на существующих дорогах или в соответствии с проектно-сметной документацией на капремонт, реконструкцию или строительство автодорог. Обустройство таких мест входит в полномочия городского департамента дорог и благоустройства.

«В соответствии с Правилами дорожного движения, велосипед является транспортным средством, которое должно размещаться только на велопарковках. В начале мая 2024 года было подписано постановление о порядке освобождения территории Перми от бесконтрольно брошенных средств передвижения, согласно которому оставленные вне специально отведённых для этого мест средства передвижения и индивидуальной мобильности выявляются, перемещаются и хранятся до выдачи владельцам. Они возвращаются владельцам при предъявлении документов, подтверждающих права на имущество и оплату всех расходов, связанных с их перемещением и хранением», — рассказали в городской администрации.

При этом в мэрии сослались на то, что такие меры городские власти ввели в связи с замечаниями жителей, которые отмечали, что СИМы оказываются брошенными в неположенных местах: на тротуарах, подходах к пешеходным переходам, территории остановочных пунктов и других местах. Средства индивидуальной мобильности не должны препятствовать передвижению пешеходов, уборке тротуаров коммунальной техникой и безопасности дорожного движения, добавили в пресс-службе администрации.

Альтернатива самокатам

В беседе с «Новым компаньоном» представители Whoosh отметили, что в прошлом сезоне электровелосипеды стали востребованной альтернативой кикшерингу, работа которого стала невозможна после внесения изменений в городские Правила благоустройства. Поэтому в этом году пермяки арендуют этот вид транспорта.

«Велосипеды позволили частично компенсировать потребность горожан в микромобильном транспорте. Электровелосипеды предназначены для поездок в среднем на 10-12 км. Принцип их работы очень похож на самокаты кикшеринга. Аренда осуществляется через приложение. Оставить велосипед можно только на специальных парковках, обозначенных на карте в приложении», — пояснили в Whoosh.

На парковках, где находятся электровелосипеды, пермяки могут увидеть специальные замки, которыми пристегнуты эти транспортные средства к конструкции парковки. После окончания поездки пользователь должен прикрепить тросик замка к конструкции.

От запретов до мультимодальности

По пути Перми в плане запретов в чём-то пошли некоторые другие российские города: Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Екатеринбург. Там определены зоны, где нельзя использовать СИМы, введены ограничения скорости в разных районах, а в условиях непогоды (например, во время снегопада) использование самокатов запрещено.

Константин Долгановский

В Москве, наоборот, сложилась практика по интеграции средств индивидуальной мобильности в существующую транспортную инфраструктуру. В частности, в апреле сервис Whoosh подписал соглашение с Московским метрополитеном, согласно которому будут разработаны новые решения для мультимодальных поездок в столице. Одно из нововведений — возможность арендовать электросамокаты по карте «Тройка».

«В Москве пытаются интегрировать все виды транспорта в единую систему. Чувствуется принцип мультимодальности, когда человек может по единому проездному билету пользоваться разными видами транспорта: с автобуса пересесть на электричку, с электрички на метро или электросамокат и так далее. Есть даже возможность пересадки на такси. То есть в Москве в этом плане идёт активное развитие. Также будет приложение, разработанное московским дептрансом, в котором можно будет отслеживать прокатные самокаты и велосипеды в разных частях города», — рассказал Синявский, комментируя опыт решения проблемы с СИМами.

Кроме того, столичный дептранс и сервисы кикшеринга договорились о том, что велопарковки обустраиваются за счёт совместных усилий, а прокатные компании вкладывают существенно больше ресурсов в строительство этих велопарковок.

В качестве примера можно привести такой факт: в прошлом году в Москве из 18 тыс. велопарковок 13 тыс. обустроены за счёт кикшерингов. Такие данные предоставили сервисы по аренде СИМ. В то же время в Перми, по данным на сентябрь 2024 года, администрация сообщила о 82 велопарковках, которые на сегодняшний день функционируют в городе. Несмотря на то, что Москва и Пермь слишком разные, сравнение велоинфраструктуры в обоих городах во многом показательно.

На проблему с инфраструктурой обратил внимание руководитель проектов сообщества «Велосипедизация Перми» Евгений Сагитов.

«Корень проблемы в том, что отсутствует и практически не развивается инфраструктура для этого вида транспорта. А как бы ни хотелось администрации, водителям или пешеходам, которым мешают СИМы, этим транспортом пользуются всё те же люди, которые ездят на авто и ходят по тротуарам. И они также озабочены своей безопасностью, поэтому на дороги мало кто выезжает, ведь соседствовать с авто, которые передвигаются со скоростью 60-80 км/час опасно, когда твоя скорость 10-20 км/ч. Вторая проблема — в регуляции и обучении. Вся регуляция у нас заключается в запрете, а обучение — в раздаче листовок и каких-нибудь конкурсах. То есть нет системного подхода, на уровне школ, детских садов, школ вождения и прочих учреждений. Хотя если посмотреть на велопарковки около школ, двухколёсный вид транспорта очень популярен у школьников даже зимой. Если говорить об инфраструктуре, то она больше нужна для обеспечения безопасности детей и подростков, повышения их самостоятельности в передвижении до учебных заведений и по личным делам. Думаю, всё зависит именно от желания решить проблему и получить выгоду от нового вида транспортного средства. В Перми, к сожалению, решили не извлекать эту выгоду», — рассказал Евгений.

Что с аварийностью?

Если брать статистику по ДТП с участием электросамокатов и других СИМ, то она выглядит следующим образом. В прошлом году в России произошло 4426 случаев ДТП с этим видом транспорта, что на 42,8% выше уровня 2023 года. В авариях погибли 54 человека, включая шестерых детей до 16 лет (рост смертности — 25,6% к аналогичному периоду предыдущего года), а травмы получил 4591 человек, в том числе 1165 детей.

Однако при этом важно отметить, что среди всех погибших 50 человек управляли СИМ, один человек был пассажиром электросамоката, ещё один — велосипедистом, столкнувшимся с электросамокатчиком.

В апреле прокатные компании ввели сразу два новшества: снижение максимальной скорости у всех электросамокатов в России до 20 км/ч и повышение штрафов за управление электросамокатами лицами младше 16 лет до 30 тыс. руб.

Вернутся ли СИМы в Пермь?

Представители сервиса кикшеринга «МТС Юрент» рассказали, что к ним поступило более 10 тыс. обращений от пермяков с просьбой возобновить работу аренды СИМ и вернуть самокаты в город.

Константин Долгановский

Сейчас в компании рассматривают вариант с электровелосипедами и электросамокатами с доработанной батареей — с её помощью можно будет ездить постоянно без необходимости оставлять транспорт на парковке, поскольку парковка запрещена Правилами благоустройства города. Использование СИМ как таковое в Перми не запрещено, и в этом случае столица Прикамья сможет стать первым городом в России, в котором будут работать СИМ на вечном ходу, отмечали в компании. Однако каким образом это будет реализовано, пока не сообщается.

Тем временем сервисы кикшеринга «МТС Юрент» и Whoosh продолжают судиться с пермскими властями. В начале марта Четвёртый апелляционный суд общей юрисдикции в Нижнем Новгороде отказал в удовлетворении жалобы к мэрии обеим компаниям: сервисы кикшеринга оспаривали изменения в Правила благоустройства, принятые администрацией Перми в прошлом году, которые запрещали парковку электросамокатов в центре города. После проигранного суда представители компаний заявили, что намерены продолжить работу в правовом поле по возвращению электросамокатов на улицы Перми, имея в виду обращение в вышестоящие судебные инстанции. Поэтому вопрос о возвращении средств индивидуальной мобильности на улицы Перми остаётся открытым.

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