В Прикамье четыре популярных модели авто с пробегом подешевели более чем на 5% Эксперты зафиксировали падение цены в мае Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В компании «Авито Авто» проанализировали средние цены на самые популярные автомобили с пробегом в мае этого года. Как выяснилось, на вторичном рынке Пермского края по сравнению с прошлым месяцем подешевели более чем на 5% сразу четыре востребованные модели. LADA 2110 и 4x4 («Нива»), Chevrolet Lacetti и Mitsubishi Lancer.

Самое большое снижение показала LADA 2110, цена на которую упала на 11,1%. Второе место заняла LADA 4x4 (8,9%), а Chevrolet Lacetti и Mitsubishi Lancer показали снижение на 7 и 5,6%.

Согласно данным "Авито Авто", средняя цена на автомобили с пробегом по сравнению с прошлым месяцем осталась на прежнем уровне и составила 750 тыс. руб. При этом больше всего потеряли в стоимости LADA (-2,5%), Chevrolet (-2,4%) и BMW (-2,2%).

Как отмечают эксперты платформы, летом традиционно наблюдается снижение интереса к автомобилям, и чтобы привлечь внимание покупателей, продавцы нередко снижают цены. Это может стать стимулом для тех, кто планирует покупку в ближайшее время.

Ранее «Новый компаньон» также писал, что, согласно анализу специалистов «Авто.ру Оценка», в Пермском крае за месяц на 1% снизилась стоимость автомобилей с пробегом. По итогам мая она составила в среднем 1,2 млн руб.

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