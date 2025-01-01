В Прикамье на 1% снизилась стоимость автомобилей с пробегом По итогам мая она составила в среднем 1,2 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Согласно анализу специалистов «Авто.ру Оценка», в Пермском крае за месяц на 1% снизилась стоимость автомобилей с пробегом. По итогам мая она составила в среднем 1,2 млн руб.

Наиболее ощутимое сокращение средней цены на вторичном рынке региона зафиксировано у Lada 2110 — на 10,4%, до 179 тыс. руб. В тройку лидеров по снижению средней стоимости также вошли BMW 5 серии (уменьшение на 9%, до 3,67 млн руб.) и Kia Ceed (снижение на 7,4%, до 1,01 млн руб.). Завершают список Ford Mondeo (падение на 7,2%, до 800 тыс. руб.) и Kia Optima (уменьшение на 5,2%, до 1,96 млн руб.).

В масштабах страны средняя стоимость подержанных автомобилей отечественного и китайского производства снизилась на 3%, достигнув 703 тыс. руб. для российских марок и 2,17 млн руб. для китайских. Средняя цена импортированных машин из Европы, Японии и Южной Кореи уменьшилась за год на 6%, составив 2,35 млн руб. по результатам мая 2025 года. Стоимость американских автомобилей за год упала на 9%, достигнув 1,32 млн руб.

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