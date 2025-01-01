В Пермь с концертом приедет певец SHAMAN Шоу запланировано на 2026 год Поделиться Твитнуть

В Перми 13 марта следующего года состоится концерт певца SHAMAN (6+). По данным сервиса «Яндекс Афиша», концерт пройдёт в ДК им. Солдатова.

Артист приедет в краевую столицу со специальной программой под названием «Ты моя». Как указано в описании события в сервисе покупки и бронирования билетов, выступление посвящено «любимым женщинам», кроме того, концерт «продлит праздник весны для всех дам ещё на один день».





Самый дешёвый билет обойдётся в 2,5 тыс. руб. — за такую цену предоставляется последний ряд на втором ярусе балкона. Стоимость самого дорогого билета (в партере) — 9 тыс. руб.





Пермяки уже начали покупать билеты на концерт SHAMANа — в основном зрители выкупили места в партере и амфитеатре.





Напомним, Ярослав Дронов (SHAMAN) — российский певец, композитор и автор песен. В 2024 году получил почётное звание заслуженного артиста РФ.





Ранее также сообщалось, что в рамках празднования 302-й годовщины основания Перми 12 июня на эспланаде состоялось выступление Ольги Бузовой . Артистка поделилась впечатлениями в своих аккаунтах в социальных сетях, отметив, что её концерт собрал свыше 100 тыс. поклонников.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.