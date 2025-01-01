Экс-главе УКС Перми дали взятку на покупку квартиры Стали известны подробности уголовного дела в отношении Ирины Чирковой Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Ленинском районном суде 16 июня началось заседание по уголовному делу в отношении бизнесмена, директора «Треста №6» Сергея Микова, которому инкриминируют дачу взятки экс-начальнице Управления капстроительства Перми Ирине Чирковой.

Как сообщает Properm, обвиняемый заключил досудебное соглашение и сотрудничал со следствием.

По данным гособвинения, после заключения трёх крупных контрактов с «Трестом» Ирина Чиркова потребовала у Микова деньги за приёмку и оплату работ по реконструкции Дворца молодёжи, манежа «Спартак» и ледовой арены ДЮЦ «Здоровье».

Как следует из материалов дела, летом 2022 года Миков передал 5,45 млн руб. наличными дочери Ирины Чирковой Любови Шеховой. Эти деньги бизнесмен передал за общее покровительство.

На суде выяснилось, что Чиркова просила у бизнесмена деньги на покупку квартиры, так как саму чиновницу выселяли из занимаемого жилья. При этом деньги она брала якобы в долг, но отдала только около 1,5 млн руб.

«Я понимал, что давал ей взятку», — признался Миков.

В итоге судья Марина Насибуллина постановила рассмотреть дело в особом порядке — условия досудебного соглашения были признаны выполненными в полном объёме.

Миков заявил ходатайство и попросил у суда перерыв, чтобы подготовиться. Следующее судебное заседание состоится 30 июня. Миков планируется выступить на нём с последним словом.

Напомним, на прошлой неделе в том же Ленинском районном суд начали рассматривать уголовное дело в отношении Чирковой. В ходе суда она отказалась выразить отношение к позиции обвинения, сказав, что сделает это позже.

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