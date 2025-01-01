Алёна Бронникова Выборы губернатора Прикамья пройдут в течение трёх дней Проголосовать можно будет с 12 по 14 сентября Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Избирательная комиссия Пермского края приняла решение о проведении осенью выборов губернатора в течение трёх дней. Проголосовать за кандидата на пост главы региона можно будет 12, 13 и 14 сентября. Об этом со ссылкой на крайизбирком сообщает «Рифей».

«В течение последних пяти лет в Прикамье все основные выборы проводятся в течение трёх дней. Согласно последним социологическим опросам ВЦИОМ, 68% россиян, которые ходят на выборы, оценивают трёхдневное голосование удобным», — отметили в пресс-службе избирательной комиссии.

Для организации выборов в течение нескольких дней будут приняты дополнительные меры, утверждённые ЦИК России. В частности, обязательная видеофиксация на всех избирательных участках, обеспечение сохранности бюллетеней, которые будут перекладываться в специальные сейф-пакеты для хранения в сейфах под постоянным видеонаблюдением до момента подсчёта голосов.

Помимо очного на избирательных участках, голосование будет проводиться на дому, по месту фактического пребывания через сервис «Мобильный избиратель», а также путём дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Центризбирком РФ на прошлой неделе согласовал проведение ДЭГ на предстоящих выборах в Пермском крае.

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