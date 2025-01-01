Алёна Бронникова Жители Пермского края смогут проголосовать на выборах в сентябре через интернет ЦИК России согласовала проведение ДЭГ в Прикамье Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Избиратели Пермского края вновь смогут проголосовать на осенних выборах через интернет. Центризбирком РФ определил регионы, жители которых смогут 14 сентября проголосовать за выбранного кандидата путём дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

«На заседании ЦИК России согласовано проведение дистанционного электронного голосования на выборах, проходящих в Пермском крае в единый день голосования 14 сентября 2025 года. Таким образом данная форма голосования будет применяться в Прикамье в четвёртый раз с 2023 года», — сообщает крайизбирком.

ДЭГ будет применяться как на выборах губернатора Пермского края, так и на восьми основных и трёх дополнительных выборах в представительные органы муниципалитетов региона. Приём заявлений для удалённого голосования начнётся с 28 июля. Вместе с ДЭГ отдать свой голос за кандидата в дни выборов можно будет также на избирательных участках, на дому и по месту фактического пребывания через сервис «Мобильный избиратель».

Ранее в Перми утвердили дату выборов главы региона. Заявки от кандидатов на эту должность будут приниматься со дня опубликования решения о назначении выборов до 4 июля.

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