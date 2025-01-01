Алёна Бронникова Процесс выдвижения кандидатов на выборы губернатора Прикамья продлится до 4 июля Голосование пройдёт 14 сентября Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Выдвижение кандидатов на выборы губернатора Прикамья начнётся в день публикации решения о назначении выборов и продлится до 18:00 4 июля. Об этом сообщает краевой избирком.

После этого кандидаты должны будут предоставить документы для регистрации с 25 до 30 июля. Зарегистрированные участники станут известны к 8 августа. В выборах главы региона, которые пройдут 14 сентября, смогут принять участие около 2 млн жителей избирателей.

«Стартовала одна из важнейших кампаний для жителей Пермского края. Мы планируем применять все новейшие формы голосования, которые для нас уже стали традицией: ожидаем решения ЦИК о согласовании ДЭГ, в ближайшее время примем решение о проведении трёхдневного голосования», — прокомментировал председатель краевой избирательной комиссии Игорь Вагин.

Он добавил, что комиссии полностью готовы к проведению кампании. На избирательные участки будут направлены наблюдатели, все помещения для голосования оснастят системами видеонаблюдения, особое внимание уделят вопросам безопасности.

Напомним, на июньском пленарном заседании депутаты краевого парламента приняли постановление о назначении выборов губернатора Пермского края. Датой был выбран единый день голосования — 14 сентября.

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