Алёна Бронникова Депутаты утвердили дату выборов губернатора Пермского края Голосование пройдёт в сентябре Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Депутаты Законодательного собрания Пермского края в двух чтениях на пленарном заседании утвердили проект постановления о назначении даты выборов губернатора региона в 2025 году. Заседание прошло 11 июня.

Выборы главы Прикамья назначаются документом на 14 сентября — в единый день голосования.

Ранее стало известно, что краевая избирательная комиссия рассматривает вариант организации трёхдневного голосования. Все участки оборудуют системами видеонаблюдения, с некоторых из них будет вестись трансляция в Центре общественного наблюдения, который планируется разместить в Молодёжном центре «Кристалл».

В конце мая президиум политического совета партии «Единая Россия» Пермского края утвердил кандидатуру действующего губернатора Прикамья Дмитрия Махонина для участия в выборах главы региона на второй срок. Бывший министр сельского хозяйства края Александр Козюков тоже претендовал на выдвижение, но уступил на предварительном голосовании.

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