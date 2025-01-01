В Пермском крае от удара молнии сгорел жилой дом Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В результате удара молнии вспыхнул пожар, уничтоживший частный дом в п. Кордон, расположенном в Кишертском округе Прикамья. Об этом rifey.ru сообщили в пресс-службе МЧС.

Сигнал о возгорании спасатели получили 15 июня в 17:52.

На место происшествия оперативно прибыли добровольческие пожарные расчёты из Кордона, сёл Меча и Андреево. Прибывшие огнеборцы констатировали, что огнём охвачена крыша жилого здания и прилегающие хозяйственные постройки. Пожарные не допустили перехода огня на конюшню и надворные постройки, находящиеся в 2 м от возгорания.

Согласно предварительной версии, возгорание произошло из-за удара молнии.

Обошлось без жертв и пострадавших – все пятеро жильцов благополучно покинули дом до прибытия пожарных. Площадь пожара составила 128 кв. м.

Напомним, 2 июня 2025 года д. Тарова Кудымкарского муниципального округа уже горел жилой дом, в который угодила молния. Площадь пожара составила 96 кв. м. Погибших и травмированных тоже не было.





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