В Пермском крае молния уничтожила дом Поделиться Твитнуть

В Пермском крае молния уничтожила дом

МЧС России по Пермскому краю

ЧП случилось в деревне Тарова Кудымкарского муниципального округа 2 июня около 17 часов. Во время грозы жители дома на ул. Молодежной услышали громкий хлопок, вышли на улицу проверить, но ничего подозрительного не заметили. Вскоре к ним подбежали взволнованные соседи и сообщили, что крыша их дома загорелась. Огонь быстро распространился, несмотря на отчаянные попытки жильцов потушить пламя своими силами.

Вызвали пожарных, к дому были направлены 20 человек личного состава и 7 единиц техники. К моменту прибытия к месту ЧП первого подразделения происходило горение жилого дома с надворными постройками. Предварительно, причиной пожара стала молния, ударившая в здание.

На пожаре погибших и травмированных нет.

Площадь пожара составила 96 кв. м. Пожарные не допустили перехода огня на соседний жилой дом, расположенный в 10 м от пожара.

Главное управление МЧС России по Пермскому краю напоминает: чтобы обезопасить себя и свое имущество от пожара, который может возникнуть в результате удара молнии, необходимо прибегнуть к молниезащите — это комплекс мер и устройств, предназначенных для защиты зданий, сооружений и людей от повреждений, вызванных ударами молнии.

Основные цели молниезащиты — предотвращение повреждений, защита электрических систем, предотвращение пожаров, обеспечение безопасности людей.

Также своё жильё необходимо страховать. Удар молнии, по виней которого может быть уничтожен дом, является страховым случаем.

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