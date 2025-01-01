Названы бренды, возвращения которых ждут автолюбители Пермского края Почти половина участников опроса считают, что ни один из зарубежных брендов не вернётся Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Опрос, проведённый автомобильным порталом «Дром» среди жителей Пермского края, выявил их ожидания относительно возвращения иностранных автопроизводителей в Россию в течение ближайшего года.

Согласно результатам исследования, большая часть респондентов (62%) полагает, что азиатские компании возобновят свою деятельность в РФ, при этом 36% надеются на возвращение корейских марок, а 26% — японских моделей. В возвращение американских производителей верят 15% опрошенных, в то время как европейские автомобили ожидают лишь 7% респондентов. Однако почти половина участников опроса (49%) настроены скептически и считают, что ни один из зарубежных брендов не вернётся.

Интересно, что среди россиян наибольшее желание видеть на рынке корейские автомобили выразили жители Урала (39%) и южных регионов (38%). На Дальнем Востоке 37% и в Сибири 27% автолюбителей ждут возвращения японских производителей. Вера в возвращение американских брендов наиболее сильна среди жителей Москвы (13%) и Юга России (12%). Европейские автомобили больше всего хотят приобрести жители Санкт-Петербурга (13%) и Кавказа (12%).

Наибольший скептицизм относительно возвращения иностранных брендов наблюдается среди жителей Северо-Запада (56%) и центральных регионов (52%) страны.

В комментариях на «Дроме» пользователи обсуждали условия, необходимые для возобновления работы зарубежных производств, и причины своего пессимизма по поводу их возвращения в текущем году.

Один из участников дискуссии отметил, что всё занято китайскими брендами, а новые заводы строить не будут, и более 360 посетителей сайта согласились с этим мнением. Другой пользователь считает, что в текущей рыночной ситуации зарубежным брендам нет смысла возвращаться в Россию. «По последним новостям, весь рынок стоит, перспектив никаких, и кредиты дорогие», — написал он.

Автолюбители также выразили опасения, что даже в случае возвращения иностранных брендов цены вырастут. «Доступных немецких, корейских и японских автомобилей больше не будет, да и китайские машины доступными не назовешь», — отметил один из участников, и более 230 пользователей Дрома поддержали его мнение.

Кроме того, посетители сайта отметили, что из-за снижения спроса существует вероятность ухода с российского авторынка даже китайских брендов.

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