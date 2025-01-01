Компания «НефтеХимМонтаж» в Прикамье задолжала сотрудникам более 13 млн рублей Ситуацией заинтересовались прокуратура и Инспекция труда Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Сотрудники прокуратуры и представители Государственной инспекции труда в Пермском крае выявили в ООО «ПСУ «НефтеХимМонтаж» крупный долг перед сотрудниками по оплате труда.

Согласно информации на апрель 2025 года, зафиксирована невыплаченная заработная плата 73 работникам на общую сумму 13 260 836, 83 руб., включая задолженность по полному расчёту с уволенными сотрудниками.

В связи с выявленным нарушением прокуратура инициировала административное дело против директора ООО «ПСУ «НефтеХимМонтаж» по причине несвоевременной выплаты заработной платы, что квалифицируется по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ. Материалы дела были переданы в Инспекцию, где в настоящее время рассматривается вопрос о привлечении ответственного лица к административной ответственности, сообщила заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Пермском крае (по правовым вопросам) Ирина Зройчикова.

Руководство компании в свою очередь заявляет о частичном погашении долга: к началу мая 2025 года сумма задолженности якобы уменьшилась до 7 936 278,13 руб.

Ранее Пермьстат сообщал, что к концу апреля 2025 года общий объём невыплаченной заработной платы в организациях Прикамья достиг 15,2 млн руб. Общее количество работников, столкнувшихся с неполной выплатой заработной платы, составило 351 чел.

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