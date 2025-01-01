Задолженность по заработной плате в Прикамье достигла 15,2 млн рублей С невыплатой столкнулись более 350 человек Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Согласно информации, предоставленной организациями Пермского края (исключая малый бизнес), к концу апреля 2025 года общий объём невыплаченной заработной платы достиг 15,2 млн руб. При этом долг распределился примерно поровну на компании, занятые добычей полезных ископаемых (7,55 млн руб.), и обрабатывающие производства (7,66 млн руб.). Общее количество работников, столкнувшихся с неполной выплатой заработной платы, составило 351 человек. Об этом свидетельствуют данные Пермьстата.

Задолженность по заработной плате из бюджетных источников отсутствует.

Основной причиной возникновения долга является дефицит собственных средств у организаций.

Для сопоставления: в январе совокупный долг перед 86 работниками в Пермском крае оценивался в 8,7 млн руб., в феврале он увеличился до 10,8 млн руб., затронув 117 человек, а в марте достиг 15,6 млн руб. (161 чел.).

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