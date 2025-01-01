Алёна Бронникова «Амкар Пермь» сыграл вничью с ФК «Рубин-2» В турнирной таблице пермский клуб сохранил лидерство Поделиться Твитнуть

«Амкар-Пермь»

Константин Долгановский

«Амкар Пермь» прервал победную серию, сыграв вничью в Казани в рамках Второй лиги «Б» по футболу с ФК «Рубин-2». После пяти матчей, в которых пермский клуб одержал победу, 15 июня встреча двух лидеров группы D завершилась счётом 1:1. Единственный гол у красно-чёрных забил Даниил Зуев на 58-й минуте.

По итогам 10 игр «Амкар» набрал 24 очка и продолжает занимать первое место в группе. В копилке за сезон у пермяков — семь побед и три ничьи. Следующие строчки занимают дзержинский «Химик» и «Рубин-2», у обеих команд по 21 очку, шесть побед, три ничьи и по одному проигранному матчу.

11-й тур пермяки проведут дома 22 июня. Соперником станет ФК «Уралец» из Нижнего Тагила. На прошлой неделе «Амкар» обыграл ФК «Носта» из Новотроицка с разгромным счётом 5:0.

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