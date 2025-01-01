Алёна Бронникова «Амкар Пермь» разгромил дома новотроицкую «Носту» «Красно-чёрные» не пропустили ни одного мяча в свои ворота Поделиться Твитнуть

Фото: ФК "Амкар Пермь"

«Амкар Пермь» 8 июня на домашнем поле обыграл ФК «Носта» из Новотроицка с разгромным счётом — 5:0. Матч проходил в рамках девятого раунда Второй лиги по футболу (ФНЛ-2, ПФЛ).

Первый опасный момент был создан после первого углового на четвёртой минуте. Сослан Таказов забил гол, но был зафиксирован офсайд. Счёт был открыт на 10-й минуте Евгением Тюкаловым, забросившим мяч в пустые ворота соперника. Следующим, на 18-й минуте, отличился Ислам Жилов. Для него этот гол стал дебютным в составе пермской команды. Денис Чушъялов забил третий мяч на 24-й минуте с передачи Артёма Котика.

После перерыва пермяки забили четвёртый мяч сопернику. На 49-й минуте гол реализовал Дмитрий Калайда. Пятый мяч, запущенный в нижний угол, «Носта» пропустила от Никиты Голдобина.

Очередная победа позволила «Амкару» закрепиться в турнирной таблице на первой строчке с 23-мя очками. Второе место — у «Рубина-2» (20 очков), третье — у дзержинского «Химика» (18 очков). Напомним, 1 июня «красно-чёрные» обыграли на выезде «Химик». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу пермяков.

Следующая игра пройдёт в Казани 15 июня. «Амкар» встретится со своим главным соперником по таблице — ФК «Рубин-2».

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