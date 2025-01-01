Пермский «Амкар» обыграл дзержинский «Химик» Матч завершился со счётом 2:1 Поделиться Твитнуть

В восьмом туре чемпионата Второй лиги дивизиона Б пермский «Амкар» одержал уверенную победу над дзержинским «Химиком».

Игра проходила на стадионе противника. Уже в первом тайме Даниил Зуев и Евгений Тюкалов сумели забить мяч в ворота, при этом «Химик» смог сократить разрыв только в дополнительное время — тогда они забили гол престижа.





В результате матч завершился с результатом 2:1 в пользу «Амкара».





В турнирной таблице «Химик» отставал от «Амкара» на два очка. Теперь этот разрыв увеличился, и пермяки закрепили своё лидерство на чемпионате.





Напомним , в рамках шестого тура первенства дивизиона Б «Амкар» одержал уверенную победу над казанским «Соколом» на его поле. Матч завершился со счётом 3:0 в пользу пермяков.





Уже в первой половине игры «Амкар» сумел создать комфортный отрыв, забив два быстрых гола. На 24-й минуте Кирилл Мырзаков открыл счёт, а спустя всего три минуты Артём Котик увеличил преимущество своей команды. В концовке встречи Даниил Зуев установил окончательный результат, закрепив победу «Амкара».

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