Пермский «Амкар» обыграл казанский «Сокол» Поделиться Твитнуть

В рамках шестого тура первенства Дивизиона Б «Амкар» одержал уверенную победу над казанским «Соколом» на его поле. Матч завершился со счетом 3:0 в пользу пермяков.

Уже в первой половине игры «Амкар» сумел создать комфортный отрыв, забив два быстрых гола. На 24-й минуте Кирилл Мырзаков открыл счёт, а спустя всего три минуты Артем Котик увеличил преимущество своей команды. В концовке встречи Даниил Зуев установил окончательный результат, закрепив победу «Амкара».

После этой игры «Амкар» удерживает лидерство в четвёртой группе Дивизиона Б.

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