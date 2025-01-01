Алёна Бронникова Ремонт Ледового дворца СК Сухарева в Перми оценили в 17 млн рублей Работы нужно выполнить за 60 дней Поделиться Твитнуть

Валерий Чепкасов

Ремонт помещений в Ледовом дворце СК им. В.П. Сухарева оценили в 17,39 млн руб. «Центр спортивной подготовки Пермского края» ищет подрядчика для выполнения работ. Как указано на сайте госзакупок, победителя определят 2 июля.

Исполнитель должен будет выполнить текущий ремонт помещений в здании крытого катка на 790 мест за 60 календарных дней c момента заключения контракта. Гарантия на выполненные работы и материалы должна составлять 12 месяцев со дня подписания акта о приёмке выполненных работ.

В здании запланировано обновление арены с VIP-трибуной, пяти раздевалок с туалетами и душевыми, коридора, тренерской, судейской, вестибюля и помещения проката коньков.

Кроме того, объявлен конкурс на поставку конденсатора для катка. Начальная цена контракта — 5,42 млн руб. Срок поставки — 150 календарных дней.

Модернизация спортивного комплекса стартовала в мае. Работы запланированы в два этапа: замена футбольного поля и ремонт на ледовой арене (замена системы охлаждения и обновление раздевалок).

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