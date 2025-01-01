В пермском СК Сухарева приступили к обновлению футбольного поля Затем начнётся реконструкция ледовой арены Поделиться Твитнуть

В Перми стартовала масштабная модернизация спортивного комплекса им. В.П. Сухарева. По информации, предоставленной краевым министерством спорта, запланированные работы проведут в два этапа.

На первом будет произведена замена футбольного поля. Подрядная организация уже демонтировала старое покрытие и занимается выравниванием и уплотнением основания. Далее последует установка нового искусственного травяного покрытия.

Обновление футбольной зоны СК им. Сухарева проводится впервые с момента ввода в эксплуатацию первой очереди объекта в 2005 году. Подрядчик должен завершить все работы к 20 июня 2025 года.

Общий объём финансирования составляет около 30 млн руб., выделенных из регионального бюджета.

Второй этап реконструкции затронет Ледовый дворец СК.

В рамках работ на ледовой арене планируется заменить систему охлаждения и отремонтировать раздевалки.

Напомним, в прошлом году ремонтные работы были проведены в легкоатлетическом манеже СК им. В.П. Сухарева. Были обновлены покрытие игровой зоны и входная группа.

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