Алёна Бронникова Проект капремонта пермского Театра-Театра прошёл госэкспертизу В здании обновят зрительный зал и фойе Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Проект капитального ремонта большого зрительного зала и фойе большого зрительного зала пермского Театра-Театра прошёл госэкспертизу. Положительное заключение выдано на проектную документацию и результаты инженерных изысканий по приспособлению объекта культурного наследия регионального значения «Театр драматический» для современного использования.

Как указано в едином реестре заключений экспертизы проектной документации, заключение было выдано 11 июня. Проект подготовили пермское ООО «Реставратор» и московское ООО «Интоку». Заказчиком выступает ГКБУК «Пермский академический Театр-Театр».

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что ремонт большого зрительного зала и больших фойе театра, согласно планам, должен продлиться 14 месяцев. В результате работ количество зрительских мест в зале увеличится почти на треть, появится балкон, кресла станут удобнее, а проходы просторнее. В самом здании изменится расположение гардероба, увеличится количество туалетных комнат и кафе.

Ремонт планируется начать летом или осенью и завершить в 2027 году, к столетию со дня создания театра. Во время реконструкции спектакли можно будет увидеть на сцене ДК им. Солдатова, в Большом зале филармонии и во Дворце молодёжи. «Сцена-Молот» будет продолжать работать, три спектакля останутся на большой сцене.

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