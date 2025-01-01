Алёна Бронникова Движение по улице Ленина у площади Гайдара в Перми ограничат на три недели Дорожники выполнят работы по переустройству тепловой сети Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

В Перми на три недели движение на участке ул. Ленина в Перми от пл. Гайдара до здания по ул. Ленина, 89 будет временно ограничено. Для транспорта откроют по одной полосе в каждом направлении на уже отремонтированном участке.

Как сообщает ВЕТТА со ссылкой на краевой минтранс, ограничение вводится с 16 июня по 8 июля. Это необходимо, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения во время работ по переустройству тепловой сети, устройству дождевой канализации и дорожной одежды проезжей части.

Сотрудники учреждения обратились к водителям с просьбой проявить понимание и заранее продумать маршруты.

Ранее сообщалось, что в центре Перми на месяц, с 16 июня по 17 июля, ограничат движение транспорта по ул. Екатерининской — на участке от ул. Екатерининской, 38 до ул. Островского. Здесь запланированы работы по устройству инженерных сетей.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.