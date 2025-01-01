Алёна Бронникова В центре Перми на месяц ограничат движение транспорта Запланировано устройство инженерных сетей у строящегося ЖК Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В центре Перми на следующей неделе планируют на месяц ограничить движение всех видов транспорта по ул. Екатерининской для проведения строительно-монтажных работ по устройству инженерных сетей. Как указано в распоряжении краевых властей, данные меры необходимы, чтобы обеспечить безопасное дорожное движение.

Временное ограничение вводится с 7:00 12-го по 7:00 16 июня на перекрёстке улиц Екатерининской и Николая Островского, рядом со зданием на ул. Екатерининской, 32. Затем с 7:00 16 июня до 7:00 17 июля будет закрыт участок дороги от ул. Екатерининской, 38 до ул. Николая Островского, по правой полосе.

В документе сообщается, что работы выполнит ООО «РСТ».

По ул. Екатерининской, 38 в данный момент ведётся строительство ЖК «Наследие» компанией ООО «СЗ-Стройком», которой владеют учредители СЗ «Ларец-Инвест» Дмитрий Шадрин и Андрей Ляшков.

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