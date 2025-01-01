Алёна Бронникова Возле ТЦ «Стахановский» в Перми могут снести три киоска Мэрия обратилась с требованием в суд Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В начале июня в Арбитражный суд Пермского края поступили два иска от администрации Индустриального района Перми с требованием к владельцам снести три объекта, расположенные рядом с ТЦ «Стахановский». Информация опубликована в картотеке суда.

Ответчиками по делу выступают индивидуальные предприниматели Бидзина Джебисашвили и Эльвира Абасова. В случае удовлетворения требований они должны будут в течение 10 рабочих дней с момента вступления решения в законную силу снести три павильона по ул. Стахановской, 19/1.

Если решение не будет исполнено в установленный срок, мэрия получит право демонтировать спорные объекты самостоятельно или с привлечением третьих лиц, при этом расходы лягут на ответчиков. К искам также приложены ходатайства о принятии обеспечительных мер.

К заявлениям не были приложены необходимые документы, в связи с чем они были оставлены судом без движения. Истец должен устранить нарушения до 2 июля.

Ранее администрация Ленинского района Перми обратилась в арбитраж к владельцу объекта по ул. Спешилова, 61 с требованием признать постройку самовольной и снести её. Иск принят к производству.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.