Власти Перми намерены снести здание за автосалоном «Демидыч» Администрация подала иск к руководителю салона Поделиться Твитнуть

Фото: Яндекс. Панорамы

Администрация Ленинского района города Перми обратилась в Арбитражный суд Пермского края с иском к ИП Никитину В. В. Власти требуют признать самовольной постройку по ул. Спешилова, д. 61. Одноэтажное сооружение расположено за автосалоном «Демидыч».

Как следует из материалов дела, опубликованных на сайте Арбитражного суда Пермского края, власти настаивают на демонтаже здания. Отмечается, что снос должен быть произведён в течение 60 дней после вступления решения суда в законную силу.





В случае неисполнения решения суда администрация просит взыскать с ИП Никитин В. В. неустойку в размере 15 тыс. руб. за каждый день задержки.





При неисполнения ответчиками постановления суда администрация готова самостоятельно снести объекты.





Арбитражный суд принял иск к производству. Судебное заседание состоится 20 июня.





К делу привлекут третьих лиц — департамент градостроительства и архитектуры и департамент земельных отношений администрации Перми, а также краевое минимущества и управление Росреестра по Пермскому краю.

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