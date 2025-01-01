Алёна Бронникова Самая большая квартира в Прикамье находится на улице Пушкина в Перми Её площадь составила 571 квадратный метр Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Самая большая квартира в Прикамье находится в Ленинском районе краевой столицы, по ул. Пушкина, 50. Её площадь составляет 571,8 кв. м. Как рассказали в региональном УФНС порталу «В курсе.ру», это самый большой объект из жилых помещений, за который был уплачен налог на имущество по итогам 2024 года. Его кадастровая стоимость превышает 48,8 млн руб.

Самые маленькие квартиры находятся в Мотовилихинском и Свердловском районах Перми, в Кунгуре, Очёре и Оханске. Их площадь составляет 10 кв. м. Наименьшая кадастровая стоимость такой квартиры — 42 тыс. руб. В целом в регионе зарегистрировано 937 тыс. жилых помещений и 366 тыс. индивидуальных жилых домов.

Ранее «Новый компаньон» писал, что за год стоимость 1 кв. м в пермских новостройках бизнес-класса уменьшилась на 1,8%. Медианная цена «квадрата» в этом сегменте в мае составила 220 тыс. руб., как и в апреле. Средняя стоимость квартиры составила 14,2 млн руб., средняя площадь — 64,4 кв. м.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.