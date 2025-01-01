В Перми подешевели квартиры бизнес-класса В большинстве регионов России наблюдается рост цен Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По данным сервиса «Яндекс Недвижимость», за год стоимость квадратного метра в пермских новостройках бизнес-класса уменьшилась на 1,8%. При этом, медианная цена «квадрата» в бизнес-сегменте в мае составила 220 тыс. руб., оставшись на том же уровне по сравнению с апрелем. Аналитики отмечают, что средняя стоимость квартиры бизнес-класса в Перми составляет 14,2 млн руб., а её площадь — 64,4 кв. м.

В отличие от Перми, в большинстве регионов России наблюдается рост цен на жильё аналогичного класса: в среднем на 16,4% для бизнес-класса и на 14,5% для элитного. Кроме Перми, снижение цены за год зафиксировано в Екатеринбурге (сокращение на 2,3% до 208 тыс. руб.).

Наибольший месячный рост стоимости квадратного метра в новостройках бизнес-класса среди крупных городов зафиксирован в Краснодаре (подъём на 4,2% до 279 тыс. руб.), Уфе (увеличение на 2% до 203 тыс. руб.) и Москве (рост на 1,5% до 451 тыс. руб.).

В то же время, снижение цен на аналогичное жилье отмечено в Воронеже (падение на 3,2% до 137 тыс. руб.), Казани (уменьшение на 2,8% до 293 тыс. руб.) и Ростове-на-Дону (снижение на 1% до 155 тыс. руб.).

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