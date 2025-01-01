Алёна Бронникова Фестиваль водных активностей в Перми планируют сделать ежегодным В этом году участие приняли более 500 человек Поделиться Твитнуть

Фото: telegram-канал Дмитрия Махонина

Фестиваль водных активностей (0+), который впервые прошёл на Каме в Перми 14 июня, власти намерены сделать ежегодным событием. Об этом в своём telegram-канале сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

«Впервые организовали праздник водных активностей на Каме. Показали красоту и возможности нашей реки. Фестиваль водных активностей стал настоящим праздником для жителей и гостей краевой столицы. Сделаем фестиваль ежегодным», — написал глава региона.

По его словам, в этом году участие в мероприятии приняли более 500 профессионалов и любителей. Зрители наблюдали за выступлением на спортивных аквабайках, за соревнованиями по рыбной ловле, судомодельному и парусному спорту, а также за массовым костюмированным заплывом на sup-досках, в котором участвовали почти 200 человек.

В этот день состоялся первый этап спартакиады трудящихся, команды региональных организаций и предприятий соревновались в гонках на лодках класса «Дракон». Специальным гостем фестиваля стала профессиональная водно-моторная команда New Star Rasing team. Они представили гонку на водных болидах.

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