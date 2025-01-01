В Перми впервые пройдёт фестиваль водных активностей Специальным событием станет зрелищная гонка на водных болидах Поделиться Твитнуть

В Перми 14 июня впервые пройдёт фестиваль водных активностей (0+). Он состоится на набережной Камы.

По замыслу организаторов, фестиваль объединит водные виды спорта, которые популярны у пермяков и развиваются в регионе. Зрители увидят выступления гидрофлайтов, аквабайков, соревнования по судомодельному, рыболовному и парусному спорту, гонки на лодках «Дракон», костюмированный заплыв на виндсерфах и sup-досках.

Татьяна Чеснокова, министр физической культуры и спорта Пермского края:

– В Пермском крае насчитывается более 29 тыс. рек, поэтому, конечно, развиваются различные направления водных активностей: есть виды спорта, где выступают только профессиональные спортсмены, но есть и такие, где попробовать себя может любой желающий. На мероприятии мы покажем весь потенциал для любителей активного образа жизни.

Специальным гостем события станет команда New Star Rasing Team, которая продемонстрирует зрелищную гонку на водных болидах. Планируется обширная развлекательная программа для детей и взрослых.

Инициатором проведения фестиваля стал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

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