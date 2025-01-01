Алёна Бронникова Столичному девелоперу выдали разрешение на возведение дома у экопарка в Перми «КМП-Данилиха» построит шестиэтажный МКД на Подгорной Поделиться Твитнуть

Пермская структура столичного девелопера «КМПроджект» получила разрешение на строительство многоквартирного жилого дома (МКД) рядом с экопарком на ул. Подгорной в долине реки Данилихи. Разрешение краевое минимущество выдало ещё 28 марта, документация на сайте ЕИСЖС появилась только в июне.

Разрешение выдано ООО СЗ «КМПроджект-Данилиха» сроком до 28 января 2028 года. Новый дом появится на участке по ул. Подгорной, 61 площадью 2 тыс. кв. м под названием «Цветы Прикамья на Подгорной».

Здание будет шестиэтажным, со стилобатом, одним подземным этажом, в нём будет 66 квартир, 20 машино-мест, общая жилая площадь составит 4,7 тыс. кв. м. Проектом также предполагается строительство четырёх помещений общественного назначения (382,6 кв. м). На территории разместят по две детских и спортивных площадки. Ввод в эксплуатацию запланирован на третий квартал 2027 года.

По данным ЕГРЗ, проект строительства нового дома получил положительное заключение негосударственной экспертизы 11 марта. Документация была подготовлена пермскими ООО «ПСК «АФ-Проект» и ООО «Геотехникаурала».

В прошлом году спецзастройщик также получил разрешение на завершение долгостроя по ул. Норильской, 2аа, который приобрёл на торгах в 2022 году. Готовность здания составляла на тот момент 10%.

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