Алёна Бронникова Одну из главных премьер Дягилевского фестиваля можно будет увидеть онлайн Трансляцию оперы «Самсон и Далила» организуют в официальных каналах Пермской оперы Поделиться Твитнуть

Сергей Федосеев

Одно из главных событий Дягилевского фестиваля — премьера оперы Камиля Сен-Санса «Самсон и Далила» — состоится 15 июня в 20:00 (16+) на сцене Пермского театра оперы и балета. Зрители смогут посмотреть постановку в прямом эфире.

Как сообщается в соцсетях оперного театра, онлайн-трансляция шедевра музыкального театра будет организована на сайте учреждения, в официальной группе ВКонтакте, а также на RuTube-канале Пермской оперы. Начало — в 20:00 по пермскому времени.

Постановка является совместным проектом Дягилевского фестиваля и Пермской оперы. Она рассказывает библейскую историю о Самсоне и обольстительнице Далиле, хитростью узнавшей секрет его необычайной силы. Премьера на Дягилевском станет первой за последние годы постановкой в России. Свою версию истории представят режиссёр Анна Гусева и главный дирижёр Пермской оперы Владимир Ткаченко.

15 июня партию Самсона споёт солист Пермской оперы Борис Рудак, в роли Далиды — солистка Самарской оперы Светлана Каширина. 16 июня в роли Самсона — солист Новосибирского театра оперы и балета Давид Есаян, в роли Далилы — Наталья Буклага.

Напомним, Дягилевский фестиваль проходит в Прикамье с 13 до 22 июня. В этом году впервые концерты в рамках события вышли за пределы Перми. В чердынском Центре культуры 15 июня состоится серия камерных концертов (12+) Дягилевского фестиваля от артистов оркестра musicAeterna. Начало в 16:00, вход свободный.

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