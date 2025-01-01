События Дягилевского фестиваля выходят за пределы Перми Серия концертов пройдёт в Чердыни Поделиться Твитнуть

Никита Чунтомов

В воскресенье, 15 июня, в Чердыни в Центре культуры пройдёт серия камерных концертов Дягилевского фестиваля от артистов оркестра musicAeterna. Музыкальный марафон начнётся в 16:00, вход на концерты свободный.

Серию откроют скрипачи Пётр Чонкушев и Айсылу Сайфуллина, виолончелист Евгений Румянцев и альтистка Любовь Лазарева (12+). Солисты оркестра исполнят два известных квартета Гайдна и Моцарта.

Сольные произведения Иоганна Себастьяна Баха, Никколо Паганини и Генри Пёрселла прозвучат в исполнении скрипача Дмитрия Чепиги (12+). Жителям и гостям Чердыни будет также представлен камерный концерт «В гостях у княгини Эдмон де Полиньяк» (12+). Программу, посвящённую одной из самых влиятельных парижских меценаток начала XX века, исполнят участница Академии им. Антона Рубинштейна сопрано Диана Носырева и пианист Кирилл Павлов. Прозвучат фортепианные сочинения Клода Дебюсси и Мориса Равеля, вокальные циклы Франсиса Пуленка.

Музыкальный марафон завершит виолончелист оркестра musicAeterna Андрей Ефимовский. Он выступит с барочным, классическим и электрическим инструментами (6+) и превратит свой рецитал в экскурс по истории виолончельной музыки XVIII-XXI веков, сообщает пресс-служба краевого правительства.

Программу концертов представит куратор образовательной программы музыковед Анна Фефелова.

Напомним, Дягилевский фестиваль проходит в Прикамье с 13 до 22 июня. Концерты за пределами краевого центра в рамках фестиваля проходят впервые. В этом году есть и другие изменения в фестивальном регламенте: впервые пройдёт экспериментальная программа «Горизонты Д» (16+). Афиша «Нового компаньона» подготовила подборку фестивальных событий, на которые ещё можно купить билеты.

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