Алёна Бронникова Летевший из Перми самолёт выполнил рейс с неисправным метеорадаром Полёт выполнялся по регулярному маршруту до Москвы Поделиться Твитнуть

Дмитрий Енцов

Самолёт «Аэрофлота», летевший по регулярному маршруту Пермь—Москва, 13 июня выполнил рейс с неисправным метеолокатором на борту. Проблема выявилась во время полёта в столицу. Речь идёт о рейсе AFL1201, следующему из Большого Савино в Шереметьево на самолёте Airbus A320.

«Во время выполнения полёта воздушного судна в 150 км севернее Москвы, на эшелоне Ф 180 экипаж доложил о некорректном отображении информации на метеорадаре. Командир воздушного судна принял решение продолжить полёт на аэродром назначения», — сообщается в telegram-канале Aviaincident.

В конце мая во время выполнения рейса AFL1201 экипаж обнаружил воздушный шар, находившийся в небе без разрешения на использование воздушного пространства. Он был обнаружен при подлёте к Москве на высоте 6 тыс. футов.

Самолёт успешно совершил посадку на московском аэродроме.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.