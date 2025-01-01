Воздушный шар создал угрозу для рейса из Перми в Москву
Самолёт успешно приземлился в столице
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Экипаж рейса AFL1201 авиакомпании «Аэрофлот» во время полёта из Перми в Москву обнаружил воздушный шар, который находился в небе без разрешения на использование воздушного пространства.
По информации telegram-канала Aviaincident, инцидент произошёл 29 мая в 13:20 мск. Экипаж самолёта, выполнявшего рейс Пермь (Большое Савино) — Москва (Шереметьево), обнаружил несанкционированный объект при подлёте к столице на высоте 6 тыс. футов.
После обнаружения синего воздушного шара экипаж оповестил о нём службы аэропорта. Уточняется, что разрешения на использование воздушного пространства посторонним объектом не выдавалось.
В результате самолёт успешно совершил посадку на полосе московского аэродрома.
Ранее также сообщалось, что экипаж самолёта, летевшего из Антальи в Пермь, не смог совершить посадку в Большом Савино с первого раза. Первоначальная попытка приземления была прервана пилотами, и лайнер ушёл на второй круг. Причиной этого стало сообщение об отказе системы глобального позиционирования (GPS) и активации системы, предупреждающей о риске столкновения с землёй. При повторном заходе самолёт успешно совершил посадку на полосе пермского аэродрома.
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