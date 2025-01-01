Экипаж летевшего из Анталии в Пермь самолёта сообщил о технических проблемах Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Как сообщает телеграм-канал Aviaincident, 1 мая экипаж самолёта авиакомпании Pegasus Airlines, летевшего из Анталии в Пермь, не смог совершить посадку в Большом Савино с первого раза.

Первоначальная попытка приземления была прервана пилотами, и лайнер ушёл на второй круг. Причиной этого стало сообщение об отказе системы глобального позиционирования (GPS) и активации системы, предупреждающей о риске столкновения с землёй.

При повторном заходе самолёт успешно совершил посадку на полосе пермского аэродрома.

Ранее «Новый компаньон» рассказывал, что летевший из Перми в Когалым самолёт сел в Сургуте из-за сбоя. Причиной стал отказ противообледенительной системы.

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