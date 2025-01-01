Алёна Бронникова В Прикамье прокуратура проводит проверку после обрушения балки на грузовой поезд Инцидент произошёл во время демонтажа конструкции Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

Пермская транспортная прокуратура организовала проверку по факту обрушения балки на ж/д пути в Чусовском округе. Инцидент произошёл днём 14 июня на станции Шибаново.

«По предварительной информации, на путепроводе, расположенном на автомобильном мосту над железнодорожными путями, во время ремонтных работ произошло частичное обрушение части конструкции, которая упала на железнодорожный путь рядом с грузовым вагоном», - информирует пресс-служба надзорного органа.

На месте работает восстановительный поезд. Прокуратура проверит исполнение требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации ж/д транспорта.

Как сообщалось ранее, балка лопнула во время демонтажа. Её поднимали с двух сторон два крана, она упала на контактную сеть и проходящий под ней поезд. Пострадавших в результате происшествия нет. Инцидент привёл к задержке поездов.

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