В Пермском крае балка упала на товарный поезд Никто не пострадал Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

Во время капитального ремонта путепровода через ж/д пути в Чусовом на проходящий товарный поезд упала балка, сообщает министерство транспорта Пермского края.

В ведомстве рассказали, что инцидент произошёл во время демонтажа балки, которую поднимали с двух сторон два крана. Балка лопнула и упала на контактную сеть и проходящий под ней поезд. Уточняется, что пострадавших нет, сроки устранения последствий аварии уточняются.

Инцидент привёл к задержке поездов. Об ограничении движения электропоездов сообщает группа «Пермская электричка» ВКонтакте. Там же публикуется оперативная информация о курсировании поездов.

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