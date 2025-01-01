В Пермском крае балка упала на товарный поезд
Никто не пострадал
Во время капитального ремонта путепровода через ж/д пути в Чусовом на проходящий товарный поезд упала балка, сообщает министерство транспорта Пермского края.
В ведомстве рассказали, что инцидент произошёл во время демонтажа балки, которую поднимали с двух сторон два крана. Балка лопнула и упала на контактную сеть и проходящий под ней поезд. Уточняется, что пострадавших нет, сроки устранения последствий аварии уточняются.
Инцидент привёл к задержке поездов. Об ограничении движения электропоездов сообщает группа «Пермская электричка» ВКонтакте. Там же публикуется оперативная информация о курсировании поездов.
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