В Пермском крае появился мурал в честь Перы-богатыря Он открыт в Кудымкаре Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

На здании Коми-Пермяцкого этнокультурного центра в Кудымкаре появился мурал, посвящённый Пере-богатырю. Авторами выступили художники Мария Нестёркина и Иван Махомет.

В основу замысла легла интерпретация литографии коми-пермяцкого художника-графика Виталия Онькова. На мурале изображён богатырь из коми-пермяцкого эпоса в окружении животных, птиц и растений.

По словам авторов мурала, стилизованное окружение несколько смягчило давление сильного образа.

«Природный фон позволил также сделать картину более яркой и живой, наполнить красками, что больше соответствует контексту этно-центра, основными посетителями которого являются дети», — объяснили художники.

Отметим, что в рамках презентации мурала прошли спектакль «Пера и Зарань», серия мастер-классов для детей по обвинской росписи, стрит-арту, кастомизации и витражной росписи посуды.

Добавим, что в 2025 году в Коми-Пермяцком округе проходит более 160 мероприятий, посвящённых 100-летию округа. Лето станет настоящим культурным марафоном. События планируются не только в Кудымкаре, но и в посёлках Пожва и Гайны, сёлах Юрла и Кочёво, деревнях Кукушка и Бачманово — всего в 30 населённых пунктах Коми-Пермяцкого округа, а также в Перми, Москве и Санкт-Петербурге.

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