Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» От чудской архаики до революционного авангарда Объявлена программа летних мероприятий юбилея Коми-Пермяцкого округа Поделиться Твитнуть

Алексей Гречищев

Лето 2025 года в Коми-Пермяцком округе станет настоящим культурным марафоном. События, посвящённые 100-летию Коми-Пермяцкого округа, планируются не только в Кудымкаре, но и в посёлках Пожва и Гайны, сёлах Юрла и Кочёво, деревнях Кукушка и Бачманово — всего в 30 населённых пунктах Коми-Пермяцкого округа, а также в Перми, Москве и Санкт-Петербурге.

Юбилей стал в этом году одной из важнейших задач Министерства культуры Пермского края. Коми-пермяцкая культура год от года становится популярнее среди жителей Пермского края и известнее за его пределами. Это — та краска, которая отличает наш регион от всех других российских территорий, поэтому «подсветить» коми-пермяцкую тему в связи с юбилеем — это стратегическая задача, которую министр культуры региона Алла Платонова рассматривает как инвестицию в будущее региона.

Алла Платонова, министр культуры Пермского края:

— Юбилей Коми-Пермяцкого округа — это особое событие для всего Пермского края. Речь идет не просто о серии праздничных мероприятий, а о большой культурной программе, которая проходит на региональном и федеральном уровнях. Мы видим в этом юбилее возможность иначе взглянуть на роль округа, сделать его новым туристическим и культурным брендом Пермского края, точно так же, как брендами своих городов стали фестивали «Зов Пармы» в Чердыни или фестиваль детского, семейного кино и анимации «Медвежонок» в Перми. Кудымкар и Коми-Пермяцкий округ становятся новой точкой притяжения для туристов и любителей народной локальной культуры.

Многие события юбилейного года проходят под брендами, которые развивает Пермский дом народного творчества «Губерния»: это и программа «Пермский край — территория культуры», и событийная линейка «59 фестивалей 59 региона». Директор «Губернии» Татьяна Санникова напомнила, что Коми-Пермяцкий округ стал первой в России национальной территориальной автономией, это был большой социально-политический эксперимент, и его 100-летие — это важная дата в истории России.

В программе 100-летия Коми-Пермяцкого округа — более 160 событий, и около 50 из них намечены на лето. Так, только в рамках проекта «59 фестивалей 59 региона» в самых разных населённых пунктах округа пройдёт 10 фестивалей, посвящённых этнокультурному наследию и самобытности коми-пермяцкого народа. Среди них, например «Праздник первого парохода» (посёлок Пожва, 5 июля), фестиваль национальной игрушки и игровой культуры «Акань» (Кудымкар, 11-12 июля), «На земле Перы» (посёлок Гайны, 26 июля), фестиваль обрядовой культуры «Гаврилов день» (Косинский округ, 26 июля), фестиваль национального напитка «Бур сур» (деревня Мижуева, 2 августа), праздник сбора урожая «Зажинки» (Архангельское, 9 августа).

Кудымкар в нынешнем году в третий раз выиграл статус Центра культуры Пермского края. Как подчёркивает Алла Платонова, выбор не был продиктован юбилеем территории, просто кудымкарская программа «Точка на карте. Точка интереса» оказалась объективно лучше программ конкурентов. События Центра культуры гармонично вписались в общую стратегию юбилея и стали её важнейшими пунктами. В ближайшую субботу, 7 июня состоится трибьют-концерт «Синва на Иньве» (6 +) с участием камерного оркестра «Орфей» (село Верх-Иньва, 7 июня). За ним последуют памятный вечер в честь Екатерины Плотниковой, известной коми-пермяцкой певицы, автора первой музыкальной пластинки на коми-пермяцком языке (Кудымкар, 26 июля), гастрофест «Коми ели» (9 августа) и другие интересные события.

Для тех, кто увлечён этнографией, программа 100-летия Коми-Пермяцкого округа предоставляет уникальные возможности: побывать в традиционных деревнях, в настоящих коми-пермяцких избах, попробовать традиционные блюда. Так, в деревне Шадрина 14 июня пройдёт фестиваль деревенского гостеприимства «Гор Гогор» (0 +), в деревне Кукушка, знаменитой своим фольклорным ансамблем — народный праздник «Строча» (Троица) 8 июня (0 +), в деревне Чужья — праздник Параскевы Пятницы (0 +) 21 июня, а в деревне Чазёва — праздник русской печки (0 +) 14 июня.

Юбилейный год — это возможность закрепления культурной повестки Коми-Пермяцкого округа в художественной и профессиональной среде Пермского края и России. С 28 июля по 1 августа пройдёт совместный пленэр художников из Коми-Пермяцкого округа и Перми. Позже, уже осенью, в Перми откроется большая выставка классика русского авангарда, коми-пермяцкого энтузиаста-просветителя Петра Субботина-Пермяка, над которой работает большая кураторская группа с участием директора Пермской художественной галереи Юлии Тавризян и столичных специалистов.

Коми-Пермяцкий драматический театр по праву считается одним из лучших национальных театров страны. На его базе в июне пройдет фестиваль уличных театров «Улича-Улица» (6 +): 21 июня на площади перед театром выступят более 160 артистов из 16 коллективов Пермского края. В программе — уличные спектакли, шоу на ходулях, цирковые номера, концерты, мастер-классы. Ещё один театральный фестиваль — «Ӧнас» (12 +), посвящённый сохранению литературного наследия известного коми-пермяцкого писателя Василия Климова и фронтовиков-писателей округа (11-12 июля), — соберёт национальные любительские театры. Усиленную программу получит и традиционный фестиваль российских национальных театров «Сообщение», который пройдёт в Кудымкаре уже в седьмой раз в октябре.

День города, который Кудымкар празднует по традиции 12 июля, станет кульминацией юбилейной программы. В этот день пройдет сразу несколько крупных мероприятий: фестиваль «Город мастеров», конкурс «Кипода морт» (мастер-классы, ярмарка, концертная программа, семинары), кулинарный фестиваль.

Юбилей Коми-Пермяцкого округа — это череда замечательных событий, которые подарят множество ярких впечатлений — от молодёжного рок-фестиваля на комплексе трамплинов «Парма» до медитативного романтического фестиваля «Ночью на Куве»: прогулки по ночному лесу с фонариками, красивая музыка в развалинах старинного завода строгановских времён и палаточный лагерь на берегу пруда.

На память от юбилея останется много примечательного, в том числе новый арт-объект «Буква Ö» на видовой точке — на холме над Кувинским прудом.

Алексей Уткин

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