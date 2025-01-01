Эксперт: Для Кунгурской ледяной пещеры нужно установить допустимую экскурсионную нагрузку Иначе есть угроза сохранению уникального природного памятника Пермского края Поделиться Твитнуть

Для Кунгурской ледяной пещеры в Пермском крае следует определить безопасную экскурсионную нагрузку. К такому заключению пришёл кандидат технических наук Михаил Рабинович, доцент кафедры механики грунтов и геотехники НИУ МГСУ. Его мнение приводит тг-канал «Компрос».

Это требуется для восстановления природного микроклимата внутри пещеры. Длительная и нерегулируемая эксплуатация объекта туризма, считает учёный, привела к увеличению температуры, что повлекло за собой таяние ледяных образований. Значительное количество туристов оказывает влияние на температурный режим в гротах, ставя под угрозу сохранение уникального природного памятника Пермского края.

Специалист подчёркивает необходимость всестороннего анализа для достижения равновесия между посещаемостью туристами и поддержанием природной среды в пещере, а временное прекращение экскурсий позволит пещере восстановиться.

Напомним, в середине мая Роснедра аннулировали бессрочную лицензию, выданную ООО «Сталагмит-Экскурс» на право пользования недрами для целей экскурсионной деятельности в пределах особо охраняемой природной зоны «Ледяная гора и Кунгурская ледяная пещера». Причиной назывался ряд нарушений экологического законодательства, выявленных Росприроднадзором и министерством природных ресурсов. Впоследствии компания объявила о приостановке работы Кунгурской пещеры на неопределённое время, однако уже после двухдневного перерыва она возобновила работу.

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