В Пермском крае следователи устанавливают обстоятельства гибели женщины в реке Сылве Тело нашли 12 июня Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Следственный отдел СК России по Пермскому краю в Кунгуре начал доследственную проверку по факту обнаружения в реке Сылве тела женщины 1981 г.р. Об этом сообщили в пресс-службе следкома.

Сотрудники СКР проводят необходимые мероприятия для выяснения всех деталей случившегося. Итогом проверки станет принятие процессуального решения в соответствии с законодательством.

Напомним, в четверг, 12 июня, сотрудниками Кунгурской муниципальной поисково-спасательной службы в районе слияния рек Сылва, Ирень и Шаква было извлечено тело утонувшей 44-летней женщины.

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