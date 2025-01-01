В Пермском крае из Сылвы достали тело утонувшей женщины Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В четверг, 12 июня, из реки Сылва было извлечено тело утонувшей женщины, рассказали в Кунгурской муниципальной поисково-спасательной службе.

Информация о теле, замеченном в воде, поступила в службу от свидетелей через оператора. Прибывшие на место спасатели вытащили на берег погибшую 44-летнюю женщину и передали её сотрудникам правоохранительных органов.

Извлечение тела проводилось в районе слияния рек Сылва, Ирень и Шаква, уточнили представители ведомства.

Ранее «Новый компаньон» писал, что сотрудники Следственного комитета Российской Федерации выясняют обстоятельства, приведшие к гибели на воде ещё одной женщины. Её тело было извлечено из Камы 10 июня в Кировском районе Перми. По факту ЧП проводится доследственная проверка. В тот же день в окрестностях Березников нашли утонувшим 18-летнего местного жителя. Он катался на сапборде 8 июня, упал в воду и пропал. Тело обнаружили спустя двое суток. Следком также проводит проверку по данному случаю.

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