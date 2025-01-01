В Юрлинском округе Прикамья принят в эксплуатацию мост через реку Кузьву Работы выполнены с опережением графика Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

В Юрлинском округе Пермского края прошла приёмка обновленного моста через реку Кузьву. Мост является частью автомобильной трассы, соединяющей Юрлу и Чугайнов Хутор. По этой дороге проходит междугородный автобусный маршрут № 607, обеспечивающий доступ жителей окрестных деревень к медицинским учреждениям и другим важным объектам в Кудымкаре. Об этом сообщили в минтрансе региона.

До ремонтных работ состояние моста оценивалось как критическое.

В ходе реконструкции были заменены старые пролётные балки на новые, изготовленные из металла; отреставрированы опорные стенки и укреплены конструкции моста; уложено новое бетонное покрытие проезжей части; установлены барьерные ограждения, перила и дорожные указатели.

Общая длина моста составляет 7,5 м.

В ведомстве добавили, что работы по восстановлению моста были завершены на шесть месяцев раньше запланированного срока.

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